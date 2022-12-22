"Было получено во время попойки": Гиркин раскрыл детали ранения Рогозина

Игорь Гиркин высмеял позорное поведение бывшего главного космонавта России Дмитрий Рогозина.

Игорь Гиркин, Дмитрий Рогозин / скриншот YouTube

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высказался о ранении бывшего главы Роскосмоса Дмитрий Рогозина.

По его словам, все было не так, как рассказывает российская пропаганда.

"Прочитал, что Рогозин заявил о проведении в ресторане "Шеш-Беш" в свой день рождения рабочего совещания, во время которого он и был ранен. Не смею оспаривать истинность данного утверждения - господин Рогозин известен своей кристальной честностью. И ему теперь полагается медаль…. Или даже орден. Ведь если бы ранение было получено в рамках попойки с приятелями - это была бы личная проблема, а то и просто глупость. Но если речь о совещании - то все совсем по-другому… на работе пострадал человек!", - иронизирует террорист.

Ранее стало известно о том, что во временно оккупированном Донецке вечером 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Удар по гостинице был нанесен около восьми часов вечера.

Бывший глава Роскосмоса получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

"Прилет" произошел через 10 минут после того, как в ресторане появился так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко.

Также сообщалось, что украинские пограничники установили место пребывания Рогозина и передали координаты товарищам по оружию. Пограничники подчеркнули, что напомнили россиянину, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

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