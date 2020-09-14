C 2021 года школьники смогут сдать два ВНО по украинскому языку

Выпускникам дают право выбора.
В конце 2021 учебного года выпускники школ, которые планируют продолжить образование в высших учебных учреждениях, смогут сдать ВНО по украинскому языку отдельно от литературы.
"В 2021 году, в отличие от предыдущих лет, внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, проводится по:
1) украинскому языку,
2) украинскому языку и литературе"
Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Нововведение позволяет школьникам, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО: сертификационную работу по украинскому языкуилисертификационную работу по украинскому языку и литературе.
Выпускники могут самостоятельно корректировать свой выбор в зависимости от профессии, которую хотят получить в вузе.
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ВНО в Украине:
Внешнее независимое оценивание по украинскому языку в 2020 году не сдали более 8% абитуриентов.
Напомним, в киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.
Как ранее сообщалось, Киев предложил упростить поступление в украинские вузы для подростков с оккупированных территорий - для них отменили ВНО.