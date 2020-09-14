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C 2021 года школьники смогут сдать два ВНО по украинскому языку

14 сентября 2020, 18:32

Выпускникам дают право выбора.

вно, зно
Тест по украинскому языку можно будет написать отдельно / Фото: zno.ukr.center

В конце 2021 учебного года выпускники школ, которые планируют продолжить образование в высших учебных учреждениях, смогут сдать ВНО по украинскому языку отдельно от литературы.

"В 2021 году, в отличие от предыдущих лет, внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, проводится по:

  • 1) украинскому языку,

  • 2) украинскому языку и литературе"

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Нововведение позволяет школьникам, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО: сертификационную работу по украинскому языкуилисертификационную работу по украинскому языку и литературе.

Выпускники могут самостоятельно корректировать свой выбор в зависимости от профессии, которую хотят получить в вузе.

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ВНО в Украине:

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку в 2020 году не сдали более 8% абитуриентов.

Напомним, в киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.

Как ранее сообщалось, Киев предложил упростить поступление в украинские вузы для подростков с оккупированных территорий - для них отменили ВНО.

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