Цена войны для РФ будет исторической: Зеленский рассказал, почему началась война и как ее завершить

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Многие страны промолчали, когда Россия вторглась в Крым, и это стало одной из ключевых причин полномасштабного вторжения России в Украину. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы.

"Мы благодарны, что многие в мире не молчали обо всем этом (о событиях в Крыму и оккупацию полуострова, - ред.), многие противодействовали постоянно, помогали нам, боролись. Но, в то же время, многие промолчали и это правда, старались не замечать, что происходило в Крыму. И это стало одной из ключевых причин, по моему мнению, всего, что происходит сейчас в Украине и мире", - сказал он.

При этом президент отметил, что важно помнить о тех, кто сопротивляется и защищает свободу в Крыму по сей день.

"Их репрессируют. Но мы видим их, мы знаем о них, мы им благодарны", - подчеркнул глава государства.

Как закончить войну быстрее

Война России против Украины стоит дорого. Ее цену уже ощутили страны Европы, вскоре почувствуют государства третьего мира и азиатские страны. Закончить ее быстрее можно путем поставки Украине необходимого количества оружия.

"Если быть совсем прагматичным, я бы сказал так: эта война стоит дорого. Стоимость высокая. Для нас - самая дорогая, потому что люди", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что чем длиннее эта война, тем она дороже. Для Украины ее стоимость заключается в человеческом потенциале, для Европы - в экономике.

"Короткая война - она же дешевле, если все прагматичны в мире... Дешевле закончить раньше. Закончить пораньше - дать оружие нам. Вот такая очень простая школьная формула", - сказал он.

Зеленский отметил, что самая дорогая цена будет для России, но она почувствует ее последней. Однако, по его словам, эта цена будет исторической.

Второй саммит Крымской платформы

В Киеве 23 августа проходит Второй саммит Международной Крымской платформы. Мероприятия вступительным словом открыл президент Украины Владимир Зеленский.

В саммите принимают участие 60 государств и международных организаций. Около 40 стран представлены на уровне президентов и глав правительств.

Саммит по причине войны в Украине проходит в онлайн-режиме. Однако некоторые международные лидеры, среди которых президент Польши Анджей Дуда, приехали в Киев.

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