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Часть областного центра оставят без света: названа причина

20 октября 2020, 22:20

В трех районах крупного города не будет электричества.

Часть областного центра останется без электричества из-за ремонтных работ – Новости Запорожье сегодня
Часть Запорожья останется без электричества из-за ремонтных работ / gde-fon.com

В среду, 21 октября, часть одного из областных центров Украины – Запорожья – оставят без электроснабжения.

Света днем не будет у части жителей Шевченковского, Коммунарского и Хортицкого районов, сообщает golos.zp.ua со ссылкой на данные контакт-центра 15-80.

По его данным, пользователи останутся без электричества из-за проведения ремонтных работ на электросетях.

Где и в котором часу не будет электричества в Шевченковском районе Запорожья:

C 10:00 до 15:00 света не будет на ул. Пархоменко, 22, 22а, а также на ул. Бочарова, 12а, 14д, 18, 16, 14, 14б, 16а, 12а, 14а, 12, 16б.

Где и в котором часу не будет электричества в Хортицком районе Запорожья:

По адресам ул. Воронежская, 3, 5 электроснабжения не будет с 10:00 до 13:00, а по адресам ул. Хортицкое шоссе, 34, 30б, 32а свет отключат с 12:00 до 17:00.

Где и в котором часу не будет электричества в Коммунарском районе Запорожья:

С 13:00 до 16:00 света не будет по адресам ул. Александра Говорухи (Совхозная), 39, 13, 15, 17, 17а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 31а и по адресу ул. Степная, 130.

  • Справка. Запорожье – один из самых крупных административных, индустриальных и культурных центров юга Украины, пишет Википедия.
  • Запорожье стоит на реке Днепр. Всего в городе насчитывается семь районов. Населения областного центра превышает 730 тысяч человек.
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