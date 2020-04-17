"Очень быстро развивается": спасатели объяснили, почему не могут побороть пожар в Чернобыле

В Чернобыле не могут потушить пожар из-за засухи и ветра, поделились в ГСЧС / Reuters

Пожар в Чернобыльской зоне (зона отчуждения) долго не удается потушить из-за погодных условий, ветер раздувает огонь.

Пожар в Чернобыле развивается очень быстро, поскольку из-за сухой зимы установилась засуха, рассказал на онлайн-брифинге замначальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Киеве Игорь Шарый.

По его словам, материальных и человеческих ресурсов для тушения возгорания хватает, но очень быстро не позволяют работать погодные условия.

"Там очень большие площади… Потому что ветер раздувает (огонь – Ред.) по всей территории", – объяснил он.

Шарый добавил, что сейчас на месте пожарища тлеет трава и лесная подстилка.

Читайте такжеЭколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирусНапомним, пожар в Чернобыле начался в первых числах апреля, огонь охватил большие площади, дым был виден из космоса. В зоне отчуждения сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха.

По состоянию на утро 15 апреля в Чернобыле не наблюдался открытый огонь. На следующий день появилась информация, что в Чернобыльской зоне снова есть открытый огонь, Киев затянуло дымом.