"Четкий сигнал Путину, что он конченый": Климкин назвал условие прямого участия НАТО в войне

Климкин назвал условие прямого участия НАТО в войне / скриншот, УНИАН

Ядерный удар России и увеличение поставок оружия для Украины со стороны НАТО будет значит косвенное вступление в войну НАТО на нашей стороне.

Комментируя возможное применение ядерного оружия Россией, экс-глава МИД Украины в интервью "Обозревателю" отметил, что это автоматически сделает Путина изгоем и преступником.

"Это прежде всего означает четкий сигнал Путину, что он конченый. Что он не просто невыездной, а не имеет больше шансов и рассматривается как преступник. Даже не с точки зрения решений международных судов, а политически. То есть это означает, что он навсегда остается в своих бункерах. Это личный сигнал Путину", - пояснил Климкин.

Также он отметил, что на это сразу же последует реакция Запада.

Читайте такжеЯдерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в Украине"Второй сигнал означает возможность массированного увеличения поставок оружия в Украину. Фактически это будет означать косвенное вступление в войну НАТО на нашей стороне. И именно так это будет рассматриваться Россией. И третье – это значит принципиально новые санкции. Я считаю, что тогда мы должны говорить не только о полном эмбарго на нефть, но и на газ", - подытожил экс-глава МИД Украины.

Отметим, что сейчас в разведке США не видят никаких признаков того, что Россия и ее диктатор Владимир Путин предпринял бы какие-либо шаги по подготовке к использованию ядерного оружия.

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