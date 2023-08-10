Член ЦИК живет в Голливуде и получает деньги из бюджета - 'Схемы'

Буглак за время пребывания за границей получил из бюджета в 2022-м 1,5 млн гривен.

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Буглак считает, что он ничего не нарушал / Коллаж Главред. Фото: Радио Свобода, УНИАН

Член ЦИК Юрий Буглак, заграничный отпуск которого пришелся на период полномасштабного вторжения России, после ее окончания не вернулся домой, а живет с семьей в штате Флорида недалеко от Майами.

Как говорится в материале проекта "Радио Свобода" "Схемы", Буглак получал зарплату в течение всего 2022 года, а с весны 2023-го - в декретном отпуске с сохранением должности. Сам Буглак этого не скрывает, более того - считает, что не нарушал украинских законов. В то же время призыв Зеленского ко всем представителям государства вернуться в Украину в течение 24 часов его якобы не касался.

За границей Буглак продолжал получать зарплату за якобы дистанционную работу из госбюджета; в течение 2022 года ему насчитали 1,5 млн гривен. В марте чиновник ушел в отпуск за уходом ребенка и сохранил себе должность.

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Живя за границей, Буглак еще дважды просил государство о материальной помощи в размере 230 тысяч гривен - "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка".

Как стало известно журналистам, свои обязанности Буглак фактически не выполнял, последний раз выходил на связь с ЦИК в феврале 2023 года.

В то же время Буглак никаких нарушений со своей стороны не видит.

"Я работал, работаю, и буду работать на свое государство. Никаких нарушений с моей стороны, со стороны моей организации не происходило. Все, что было, все было на законных основаниях. И выезд, и работа, и нахождение где-то там, где вы меня ищете", - заявил член ЦИК в комментарии "Схемам".

Сам чиновник отказался называть место своего пребывания.

"Скажите, разве есть разница находиться, например, в городе Ужгород или в городе Ивано-Франковск, или в городе Винница, или в каком-то зарубежном городе, работать и получить зарплату? В чем разница? В городе Кошице и городе Ужгород. В чем разница для чиновника, если он имеет право работать дистанционно?"- поинтересовался взамен Буглак.

Однако СМИ узнали, что тот вместе с семьей живет во Флориде благодаря фото его жены в соцсетях, которая публиковала их на территории ЖК The Wave на побережье Атлантического океана.

Председатель ЦИК Олег Диденко в комментарии "Схемам" сказал, что с юридической точки зрения у него не было оснований внести представление на увольнение Буглака с должности.

Раньше Главред писал, как СБУ разоблачила на "схеме" руководителей учебного центра НГУ. Известно, что с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен. По данным следствия, к организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии.

Кроме того, в сети отгремела история, как военком с Закарпатья заставлял солдат строить себе поместье. По меньшей мере с начала марта 2023 года он "командировал" подчиненных на строительство дома.

А 1 августа обыски прошли у днепровского военкома Анатолия Пикало по подозрению в незаконном обогащении.

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