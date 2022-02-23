Чрезвычайное положение в Киеве: по каким правилам будет жить город

Виталий Кличко рассказал о режиме ЧС / Facebook

С 24 февраля, в столице, как и по всей Украине, вводят режим чрезвычайного положения.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга рассказал, с какими ограничениями будет жить столица с завтрашнего дня.

Режим чрезвычайного положения начинает действовать с полуночи 24 февраля.

Как заверил Кличко, комендантский час в Киеве пока не вводится.

Какие ограничения вводятся:

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рестораны, дискотеки, клубы и другие заведения общепита смогут работать только с 7:00 до 23:00;

на основных въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты;

особый контроль пассажиров на городских вокзалах и в аэропорту имени Сикорского.

усиливается кибербезопасность городских сайтов;

муниципальная охрана присоединится к усиленному патрулированию улиц.

Где вводят чрезвычайное положение в Украине

На всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

На какой срок ввели чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения ввели на 30 дней с возможностью продления на такой же период.

Чрезвычайное состояние — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

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