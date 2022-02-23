Чрезвычайное положение в Киеве: по каким правилам будет жить город

Режим чрезвычайного положения начинает действовать с полуночи 24 февраля.
С 24 февраля, в столице, как и по всей Украине, вводят режим чрезвычайного положения.
Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга рассказал, с какими ограничениями будет жить столица с завтрашнего дня.
Режим чрезвычайного положения начинает действовать с полуночи 24 февраля.
Как заверил Кличко, комендантский час в Киеве пока не вводится.
Какие ограничения вводятся:
- рестораны, дискотеки, клубы и другие заведения общепита смогут работать только с 7:00 до 23:00;
- на основных въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты;
- особый контроль пассажиров на городских вокзалах и в аэропорту имени Сикорского.
- усиливается кибербезопасность городских сайтов;
- муниципальная охрана присоединится к усиленному патрулированию улиц.
Где вводят чрезвычайное положение в Украине
На всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.
На какой срок ввели чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения ввели на 30 дней с возможностью продления на такой же период.
Чрезвычайное состояние — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.
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