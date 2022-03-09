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"Что это за страна такая": Зеленский жестко осудил Россию за бомбежку роддома в Мариуполе

9 марта 2022, 23:45

Президент спросил, так ли сильно государство-агрессор пугают больницы и роддома.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении снова прокомментировал циничный обстрел россиянами роддома в Мариуполе.

Президент спросил, так ли сильно государство-агрессор пугают больницы и роддома.

Зеленский жестко осудил обстрелы детской больницы и призвал мир отреагировать на это преступление.

"Европейцы! Украинцы! Мариуполь! Сегодня мы должны быть едиными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю",– сказал Зеленский.

"Все разрушенные города. То, что они сделали с Волновахой, Харьковом, Изюмом, Ахтыркой, Черниговом, Бородянкой, Гостомелем, Житомиром и еще десятками наших украинских городов, никогда не представлявших никакой угрозы РФ", - добавил президент.

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По его словам, все разрушенные города, никогда не несшие угрозы России, разрушенные школы, больницы, церкви и детские сады и авиабомба на роддом – это доказательство геноцида украинцев.

"Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, вы видели, вы знайте, поэтому вы должны усиливать санкции против России, чтобы у нее не было возможности продлевать этот геноцид", – сказал президент.

Обстрел Мариуполя

Оккупанты 9 марта сбросили несколько бомб на детскую больницу №3.

Корпус больницы полностью уничтожен.

Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых.

Авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.

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