Cколько украинцев может повторно заболеть COVID-19: врач назвал цифру

Ситуацию ухудшает Омикрон / коллаж Reuters

В Украине растет количество повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Люди заражаются Омикроном.

По словам врача и советника мэра Львова по медицинским вопросам Тараса Жиравецкого в блиц-интервью ТСН, 10% украинцев, уже ранее перенесших COVID-19, могут повторно заболеть коронавирусом, инфицировавшись штаммом Омикрон.

"Мы надеемся, что этот штамм будет такой, как в Великобритании, и у нас будет малое количество госпитализаций. Что я сейчас вижу: во-первых, действительно, сейчас - так, как в Великобритании заявили, что 10% населения будет болеть повторно с Омикроном. Это уже на 1 миллион человек — 100 тысяч ранее болевших", - сказал врач.

Читайте такжеВо Львове вспышка заболевания коронавирусом среди детей - Охматдет переполненТакже Жиравецкий утверждает, что в Украине очень много людей, которые раньше переболели коронавирусом, также инфицировались Омикроном, а в будущем таких случаев будет еще больше.

Однако известно, что часть повторных заражений проходит в легкой форме.

Напомним, за последние сутки в стране зафиксировано более 22 тысяч новых заражений. В связи с этим, области снова переходят из "желтой" в "оранжевую" зону карантина. По состоянию на субботу, 22 января, в "оранжевой" зоне находится уже 10 областей.

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