Данилов привел уникальное доказательство, что Черное море не должно быть "российским озером" / Фейсбук Алексея Данилова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов привел картографическое доказательство того, что Черное море никогда не было и не будет российским.

У себя в Facebook как доказательство своих слов он показал фото уникальной старинной карты – исторического принта первой в мире британской карты Черного моря. Эту карту ему вручил капитан эсминца HMS Defender королевского военно-морского флота Великобритании Винс Оуэн после того, как его судно пришвартовалось в Одессе.

"Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого не хотелось нашему соседу-агрессору", – подчеркнул Данилов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя паводки в Крыму, выразил сожаление в связи с ситуацией, однако сказал, что теперь на полуострове стало слишком много воды.

Ранее Киев прокомментировал слова Путина об "одном народе". Украинский дипломат констатировал постоянство Москвы в попытках подорвать суверенитет, государственность и территориальную целостность Украины.