"Пора признать реальность": Киев прокомментировал слова Путина об "одном народе"

Киев официально прокомментировал слова Путина об "одном народе" / УНИАН

Кремлю пора признать сложившуюся реальность и не мешать Украине жить как суверенному государству, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Выступая на 1320-м заседании Постоянного совета ОБСЕ, украинский дипломат констатировал постоянство Москвы в попытках подорвать суверенитет, государственность и территориальную целостность Украины.

"Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Через 30 лет после распада Советского Союза, хорошо известного продолжающейся практикой "Тюрьмы народов" Российской империи, российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству", – призвал российских соседей Цымбалюк.

Читайте такжеВырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и ЗападаОт лица Украины он призвал Россию отказаться от незаконной оккупации Крыма, а также прекратить агрессию и милитаризацию Черного и Азовского морей.

Цымбалюк напомнил, что затяжная агрессия России против Украины многогранна и имеет множество аспектов, в том числе ограничение на пересечение линии соприкосновения гражданскими лицами и препятствие для свободы судоходства.

Ранее Песков увидел, что Украина теряет иммунитет к влиянию РФ. Пресс-секретарь Путина тоже окрестил украинцев "родственным" народом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что сближение России и Украины является неизбежным.

"Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ. По сути, это одна нация", - говорил Путин.