"Это неизбежно": Путин "предсказал" будущее России и Украины

Путин "предсказал" будущее России и Украины / 24 Канал

Российский лидер Владимир Путин назвал сближение России и Украины неизбежным.

Об этом он заявил в интервью для документального фильма режиссера Оливера Стоуна В борьбе за Украину. В этой ленте, по словам создателей, звучат "серьезные месседжи" народам двух стран от Путина.

Президент РФ в очередной раз прошелся на тему "братских народов", на этот раз пойдя еще дальше: он объявил украинцев и россиян одной нацией:

"Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ. По сути, это одна нация".

Путин уверен, что рано или поздно "здравый смысл восторжествует" и тогда начнется сближение.

"Думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", – заявил на камеру лидер РФ.

Напомним, ранее, в 2017-м, Оливер Стоун выпустил масштабный документальный проект − "Интервью с Путиным". В тот раз режиссер рассказал, что американцы не стремятся понять российского президента.