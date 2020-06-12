Дефицит воды в Крыму: оккупанты придумали, как решить проблему

Оккупанты собрались поставлять в Крым артезианскую воду / УНИАН

Дефицит воды в Крыму - оккупанты решили включить к источникам водоснабжения аннексированного полуострова артезианскую воду из скважин.

Об этом сообщил гендиректор "Воды Крыма" Владимир Баженов, передает Интерфакс.

"Мы завершили первый этап работ, который позволяет нам от село Вилино до площадки недалеко от Симферополя пригнать артезианскую воду. Это впервые за всю историю города...", – заявил он.

По его словам, такое решение поможет покрыть только одну шестую часть потребностей оккупантов.

Засуха в Крыму

Как ранее писал Главред, в Крыму зафиксирована сильнейшая засуха за последние 150 лет, которая спровоцировала на полуострове настоящее бедствие. Аномалия привела к тому, что полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.

Напомним, спикер "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов скептически оценил идею возобновления поставок воды из Украины.