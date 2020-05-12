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Грымчак остается подозреваемым и окажется на скамье подсудимых - НАБУ

12 мая 2020, 14:11

В НАБУ рассказали, какое дело против Грымчака закрыли.

Грымчак
В НАБУ заявили, что Грымчак остается подозреваемым / УНИАН

В деле Юрия Грымчака неожиданный поворот – в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий остается подозреваемым в одном из уголовных дел.

Спустя несколько часов после того, как Грымчак в соцсети похвастался, что НАБУ закрыло против него дело из-за отсутствия состава преступления, в ведомстве разъяснили ситуацию.

В НАБУ уточнили, что бывший чиновник по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

"В начале апреля НАБУ завершило расследование по данному факту, сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего ее направят в суд, а сам экс-чиновник окажется на скамье подсудимых", - сказано в сообщении ведомства в Фейсбуке.

В то же время в НАБУ рассказали, какое дело против Грымчака закрыли.

"Детективы НАБУ проверяли совершение другого возможного злоупотребления со стороны бывшего заместителя министра: внесение недостоверных сведений в электронную декларацию. Это уголовное производство открыли в ноябре 2019 на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли", - сообщили в НАБУ.

Добавим, Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали в Киеве 14 августа 2019 года. В авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.  

Читайте такжеСуд отпустил Грымчака из-под стражи - все подробностиНапомним, ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него.

"Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов", - высказался 12 мая Грымчак на своей странице в Фейсбуке.

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