Десантники ВСУ Иглой сбили российский штурмовик Су-25

Результативными действиями отметились бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-ой отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ.
Украинская противовоздушная оборона в воскресенье сбила российский штурмовой самолет Су-25.
"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач", - сказано в сообщении пресс-службы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что бронированный самолет оккупантов сбил переносный зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Игла.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому Су-25 в Луганской области.
Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.
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