Десантники ВСУ Иглой сбили российский штурмовик Су-25

ВСУ уничтожили российский Су-25 на Днепропетровщине / Фото tr.wikipedia.org

Украинская противовоздушная оборона в воскресенье сбила российский штурмовой самолет Су-25.

"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач", - сказано в сообщении пресс-службы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что бронированный самолет оккупантов сбил переносный зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Игла.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому Су-25 в Луганской области.

Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

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