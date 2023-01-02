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Десятки "трехсотых" и сгоревшая техника: ВСУ устроили ад оккупантам на Запорожье

2 января 2023, 08:11
Также авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ, война, украинские военные / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

ВСУ нанесли удар по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях оккупантов.

"Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили свыше 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники различного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Запорожья
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