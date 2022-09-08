Десятки тысяч убитых и раненых: в США назвали потери Украины в войне

Очень много гражданского населения погибло во время российских атак, подчеркнул Марк Милли.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли оценил потери Украины в войне с Россией.
По его словам, за полгода боевых действий украинская сторона потеряла десятки тысяч защитников погибшими и ранеными. Об этом он сказал в ходе встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн.
"За эти шесть месяцев украинцы выстояли грубое нападение на их столицу. Претерпели много ракетных и артиллерийских обстрелов, понесли десятки тысяч потерь среди военных погибшими и ранеными, очень много гражданского населения погибло во время российских атак", - сказал американский военачальник.
При этом он также оценил число украинских беженцев в результате агрессии России.
По словам Милли, почти 15 млн украинцев были вынуждены покинуть страну после начала войны.
Российская армия еще не достигла в Украине ни одной из своих стратегических целей и потеряла более 80 тыс. убитыми, ранеными, пленными и дезертирами. Напомним, ранее с таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 25 000 российских солдат, а всего, если учитывать убитых, захваченных в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это более 80 000 убитых, раненых и других категорий", – сказал он.
Британский министр обороны подчеркнул, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей.
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