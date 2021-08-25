Детей лечить будет некому: врач дал тревожный прогноз по поводу медицины в Украине

Медики массово покидают Украину / фото: trassae95.com

В Украине все больше обостряется ситуация с медициной. В частности, речь идет о проблеме, которая кроется в оттоке специалистов данной сферы и которой государство не хочет признавать. Таким образом, буквально через шесть лет страна может столкнуться с дефицитом медицинских кадров и детей попросту некому будет лечить.

Так считает известный украинский врач-кардиохирург Борис Тодуров, который сделал соответсвующее заявление в эфире канала "Украина 24".

По его словам, нынешние зарплаты врачей не мотивируют их оставаться в своей стране, поэтому они вынуждено ее покидают.

"Как посчитали, чтобы удержать человека в Украине, он должен получать 70% той зарплаты, которую он получает в Чехии, Германии и т.д. Сегодня наши зарплаты не соответствуют этому показателю", - сказал Тодуров.

Также он заявил, что существуют проблемы в системе подготовки медицинских кадров в Украине: в стране функционирует 15 университетов, но государственный заказ отсутствует.

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"Верховная Рада отменила трехлетние отработки в районных центрах. Посмотрите, какие проблемы сейчас в районных центрах. В этом году всего около 200 человек поступило на педиатрию, как и в прошлом году. Все 15 университетов через 6 лет выпустят всего 200 педиатров. Это по 10 педиатров на область. Это вообще ничего", - заключил врач.

Он акцентировал внимание на том, что если государство не вмешается в данную ситуацию, то подрастающее поколение лечить будет некому уже через 6 лет.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью". Соответствующее решение было принято на заседании СНБО 30 июля.