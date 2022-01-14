Дети побоялись рассказать учителям: трагические детали гибели 13-летнего мальчика на Волыни

На Волыни утонул 13-летний ребенок / скриншот с видео

В Волынской области во время школьной перемены под лед провалился 13-летний мальчик. Дети сначала самостоятельно пытались спасти друга, а потом позвали на помощь прохожую.

Испуганные школьники вернулись на уроки и ничего не рассказали учителям о трагедии, рассказали в сюжете "ТСН".

Трагедия произошла в 500 метрах от школы. Во время школьной перемены дети прибежали на реку, чтобы поиграть. Во время этого под лед провалился 13-летний Олег. Его друзья сначала сами пытались спасти парня, а потом попросили о помощи у прохожей.

Впоследствии школьники вернулись на уроки, а женщина вызвала спасателей, поскольку самостоятельно не смогла вытащить парня. Тело школьника водолазы обнаружили в километре от места трагедии, поскольку его унесло течением.

Думали, что друга спасут

В школе подростки никому не рассказали о трагедии в надежде, что их друга спасут.

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"Боялись кому-нибудь рассказать, потому что видели, что женщина уже оказывает помощь и подумали, что Олега спасут, а потому и пришли на урок математики", — рассказала классный руководитель Виктория Наугольник.

Читайте такжеТрагедия на Херсонщине: на тонком льду утонули двое детейКак раз в тот же день, за полтора часа до трагедии, в школе спасатели проводили открытый урок о поведении на воде. Призвали не выходить на лед и рассказывали, что делать, чтобы спастись, когда лед под ногами треснул.

Погибший ребенок был из многодетной семьи

13-летний Олег из многодетной семьи, кроме него, там воспитывают еще шестерых детей. В школе говорят: подросток обычно был спокоен. В полиции его смерть квалифицируют как несчастный случай.

Теперь ученикам нельзя выходить из школы

Руководитель управления по гуманитарным вопросам Владимирского горсовета Оксана Бигун в комментарии "Суспильному" заявила, что после трагедии выдали приказ, которым запретили отпускать детей из школы во время перемен. Также известно, что мальчик был на реке вместе с тремя другими школьниками. Детей и до трагедии не выпускали из школы, однако мальчикам в тот трагический день удалось ускользнуть.

Напомним, тело мальчика обнаружили в реке Луга около 13:00 в среду, 12 января. В полиции отметили, что во время внесения этого случая в Единый реестр досудебных расследований будут квалифицировать дело по ст. 115 с примечанием "несчастный случай". Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.