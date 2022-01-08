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13-летний мальчик, упавший в реку на Закарпатье, найден мертвым

8 января 2022, 09:11

24-летний мужчина вместе с ребенком возвращался из леса домой на подводе.

13-летний мальчик, упавший в реку на Закарпатье, найден мертвым / коллаж mukachevo.net, Нацполиция

Трагедия произошла в Раховском райне Закарпатья – там нашли мертвым 13-летнего мальчика, жителя поселка Кобылецкая Поляна. Ребенок пропал еще 5 января.

Как сообщает ГУ НП в Закарпатской области, сейчас правоохранители расследуют факт гибели несовершеннолетнего парня из Раховщины.

"5 января, около 21.30, в полицию Рахова поступило сообщение об исчезновении 13-летнего жителя поселка Кобылецкая Поляна. Известно, что 24-летний мужчина вместе с ребенком возвращался из леса домой на подводе. Пересекая реку, стремительный поток воды начал разбивать подводу. В результате чего местные жители оказались в водоеме, после чего 24-летний мужчина доплыл до берега, а мальчик скрылся в воде", – рассказали правоохранители.

Мужчина сперва пытался найти ребенка самостоятельно, но когда поиски не дали результатов – обратился за помощью к леснику. Тот вызвал экстренные службы.

Сразу после этого полицейские вместе со спасателями, а также неравнодушными гражданами немедленно начали искать ребенка.

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Но чуда не произршло - 7 января тело 13-летнего Богдана без признаков насильственной смерти обнаружили недалеко от берега реки, в 10 км от места исчезновения.

Отметим, в последнее время на Закарпатье прошли сильные дожди, многие реки вышли из берегов. Тз-за подтопления движение по ряду дорог региона было ограничено.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области 13-летний парень исчез в водах местной реки. ЧП произошло в селе Кобылецкая Поляна Раховского района вечером 5 января. Мальчик в течение двух дней проживал в домике лесника и помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму. Во время возвращения из леса домой на подводе, ребенок с мужчиной съехали в реку.

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