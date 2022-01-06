Заехали в реку и ребенка смыло: на Закарпатье пропал в воде 13-летний подросток

На Закарпатье в водах местной реки исчез 13-летний подросток, поиски продолжаются / ГСЧС в Закарпатской области

В Закарпатской области 13-летний парень исчез в водах местной реки. Ребенка до сих пор не могут разыскать.

ЧП произошло в селе Кобылецкая Поляна Раховского района вечером 5 января, сообщает полиция Запорожской области.

Правоохранители получили сообщение об исчезновении ребенка в 21: 30.

Отмечается, что мальчик в течение двух дней проживал в домике лесника и помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму.

"Во время возвращения из леса домой на подводе, ребенок с мужчиной съехали в реку. Стремительный поток воды начал разбивать подводу, в результате чего местные жители оказались в водоеме", – говорится в сообщении.

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24-летний мужчина смог доплыть до берега, а мальчик скрылся в воде. Его сосед сперва пытался найти его самостоятельно, но когда поиски не дали результатов – обратился за помощью к леснику. Тот в свою очередь вызвал экстренные службы.

Поиски ребенка до сих пор продолжаются. К ним привлекли весь личный состав Раховского отдела полиции, спасателей, работников лесной охраны. Также помогают в поисках неравнодушные граждане.

В ГСЧС отметили, что к поискам пропавшего мальчика привлекли личный состав горного поисково-спасательного отделения города Рахов.

В полиции отмечают, что правоохранители прочесывали лесной массив и осматривали водоемы всю ночь, однако не напали на след подростка.

Также правоохранители призывают всех неравнодушных сообщить, если им что-то известно о местонахождении ребенка.

"Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, волосы светлые короткие, худощавого телосложения. Был одет в синюю куртку, красную шапку, спортивные штаны синего цвета и резиновые сапоги", – отметили в полиции.

Наводнения на Закарпатье

Напомним, на Закарпатье реки вышли из берегов и подтопили ряд участков дорог и домохозяйства. На некоторых участках наблюдаются селевые потоки.

В городе Хуст авто с водителем смыло в реку. Водителю удалось самостоятельно добраться до берега и позвонить спасателям, а те уже выловили и вытащили на берег затопленный автомобиль.

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