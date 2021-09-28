Авто в реке стало могилой для троих мужчин: подробности загадочного ДТП на Полтавщине

Автомобиль съехал в реку на Полтавщине / Facebook/police.polt

Стали известны подробности ДТП в Полтавской области, где в реку Псел по неизвестным причинам съехал автомобиль Lada Priora, в салоне которого находилось четверо мужчин.

Только одному из них – 49-летнему мужчине удалось остаться в живых благодаря тому, что он выпрыгнул из салона. Теперь он не хочет говорить о трагедии и заверяет, что якобы ничего не помнит, пишет Оbozrevatel.

Отметим, что в полиции пока не могут ответить на вопрос, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Что известно об утонувших в авто

В результате погибли трое жителей Большие Сорочинцы Иван М. 1996 г.р., Иван Ф. 1966 г.р. и 28-летний Сергей Г., который был за рулем.

У Ивана М. осталась взрослая дочь, а у Ивана Ф. — двое взрослых сыновей.

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"Сергей был очень хорошим и трудолюбивым парнем. Он постоянно что-то строил, ремонтировал машины, покупал какие-то запчасти. Очень настойчивый парень и справедлив. У него осталась жена, детей у них пока не было", — говорит знакомая.

Как стало известно, в день трагедии трое старших мужчин (в том числе и тот, который остался жив) помогали Сергею с ремонтом дома.

/ Facebook/police.polt

"Плач и вой были слышны по всему селу. Это очень большое горе. Мужчина, которому удалось спастись, подробностей не рассказывает. Говорит, что ничего не помнит. Так ли это, не знаю. Может, просто хочет, чтобы его оставили в покое", — говорит одна из местных жительниц.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области автомобиль с людьми попал в реку. Все произошло в в Миргородском районе, где спасатели вытащили утонувший автомобиль.

Внутри были тела трех погибших мужчин.

Автомобиль Lada Priora утонул вечером 25 сентября в реке Псел. ЧП произошло возле гидроэлектростанции Великосорочинской тергромады.