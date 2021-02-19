Дипломат из Нидерландов остался без велосипеда – его украли возле НАБУ

Последний раз украденный велосипед видели у здания НАБУ - дипломат / Фото: УНИАН

Работник посольства Королевства Нидерландов в Украине остался без велосипеда. Колесное транспортное средство было украдено неизвестными лицами. В последний раз велосипед видели у здания Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщил на своей странице в социальной сети Facebook секретарь дипломатического ведомства Людвиг Смур.

Дипломат рассказал, что у его коллеги украли велосипед и попросил сообщить в том случае, если появится какая-либо информация об инциденте.

"В последний раз его велосипед видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Кто видел, сообщите мне", - отметил Смур, добавив, что сотрудник посольства уже написал заявление в полицию.

Украинский политолог, старший аналитик Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк, который знаком с дипломатом, прокомментировал ситуацию с кражей велосипеда в Facebook.

"У моего знакомого голландского дипломата украли велосипед. Возле НАБУ. Воистину, Украина - это Европа. Территория варваров", - написал эксперт.

Напомним, 11 февраля у известной украинской певицы Камалии Захур в магазине "Будинок іграшок" в ТРЦ Ocean Plaza на улице Антоновича украли мобильный телефон.