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"По просьбе Зеленского": Разумков ответил на вопрос о своей отставке

Отставка спикера - это право Верховной Рады, напомнил Дмитрий Разумков.

20 июля 2020, 14:45
Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что никогда не держался за кресло и никогда держаться не будет.

Об этом он сказал в понедельник, 20 июля, во время итоговой пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос, пошел бы он в отставку, если бы президент лично предложил ему такое без законных на то оснований, Разумков отметил: "Что касается отставки, есть четкие вопросы, как это может произойти. Я никогда не держался за кресло и никогда держаться не буду. Верховная Рада определится - это право Верховной Рады. Команда определится - это право команды... Таких просьб от президента не поступало".

На уточнение по поводу его действий в случае поступления такой просьбы, спикер сказал: "Если будет - будем говорить".

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Напомним, ранее Разумков заявил о том, что снижение рейтинга является весьма обыденным элементом политического процесса. По его мнению, на электоральные позиции президента Зеленского повлияла эпидемия коронавируса и экономический кризис.

По его словам, эпидемия COVID-19 и кризис в экономической сфере отразились не только на рейтинге президента, но и на показателях доверия к парламенту и правительству.

Дмитрий Разумков Верховная Рада отставка новости Украины
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