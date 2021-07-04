"До 1000 долларов в месяц": руководитель Укрпочты похвастался заработками почтальонов

Гендиректор Укрпочты рассказал о зарплатах почтальйонов / ZN.UA

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал, что в компании работают почтальоны, которые зарабатывают более $1000 в месяц (около 27 тыс. грн). И это при том, что официальная ставка – всего 6 тыс. грн. рассказывает "НВ Бизнес".

"В почтальона 6000 – это только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15-30% за качество доставки, когда они принимают платежи – за каждый платеж и т.д. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают больше тысячи долларов", – говорит Смелянский.

Также часть заработков почтальонов, рассказал руководитель Укрпочты, составляют неофициальные доходы – чаевые – их, как правило, платят пенсионеры и юридические лица. "Скажем, в Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлица. У них чаевые доходят до 500 гривен в месяц с одной компании", – добавил гендиректор Укрпочты.

Вместе с тем Смелянский отметил, что в последнее время объем работы почтальонов значительно снизился. Ведь падает количество предоплаченных газет, и уменьшается количество пенсионеров. По словам Смелянского, проблема в том, что в селах много почтальонов работают только на полставки.

Ежемесячная зарплата самого Смоленского по условиям продленного контракта составляет 836 тыс. грн в месяц.

Ранее Главред писал о том, что с 1 сентября 2021 года Укрпочта перестанет доставлять пенсии украинским пенсионерам ‒ всем, кроме очень пожилых, опекунов недееспособных и маломобильных лиц, а также людей с инвалидностью I группы.