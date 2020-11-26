"Достали!": у Кравчука ОБСЕ назвали "инструментом Кремля"

Леонид Кравчук и Сергей Гармаш / Фейсбук С.Гармаша

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш рассказал об очередном заседании ТКГ.

Как сообщил он в своем Facebook, в ходе заседания российская делегация пыталась подать официальный план действий не от своего имени, а от имени боевиков.

"Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!", – написал Гармаш.

Он напомнил, что все решения, наработанные в ТКГ, должна принять или не принять Верховная Рада.

"А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена, который не субъект и не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений?", – пишет представитель украинской делегации.

Представитель украинской делегации заявил, что если бы Россия подала план мирного урегулирования от своего имени, то Украина была бы вынуждена с ним работать, независимо от того, нравится ей этот план или нет.

"И нам совершенно не важно, где его подготовили: на оккупированной территории ОРДЛО, в Москве или Северной Корее, например. Нам важно, чтоб был легитимный субъект подачи документа и ответственный за его выполнение", – написал Гармаш.

Однако сегодня, по словам Гармаша, в ответ на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации, Грызлов заявил, что "если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может".

Читайте такжеВ ТКГ озвучили главную идею плана Б по ДонбассуПо мнению Гармаша, такое поведение РФ говорит о том, что все "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а на субъективизацию российских марионеток и понижение роли Нормандской четверки.

Также Гармаш обвинил ОБСЕ в том, что она откровенно стоит на стороне Кремля.

"К сожалению, вынужден отметить, что, на мой субъективный взгляд, ОБСЕ играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора. Предвзятость заметна уже не только на уровне рабочих подгрупп, но и в ходе самой ТКГ … Минские соглашения и само понятие "ТКГ" ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе", - добавил Гармаш.

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