Из Украины уходит крупный сервис доставки еды

Menu.ua и Eda.ua уходят из Украины / Фото: Меnu.ua

С украинского рынка по причине финансовых трудностей уходят сервисы доставки еды Menu.ua и Eda.ua, которыми с 2019 года управляла компания Menu Group.

Как сообщил глава Menu Group Ваган Керобян в интервью изданию Retailers, компанию намерены полностью закрыть или продать, если найдется покупатель. Инвестиции в украинское представительство будут прекращены.

Уточняется, что покупателя будут искать до 8 июня и если не найдут, то компанию закроют. По словам Керобяна, Menu Group потратила на развитие бренда Eda.ua порядка $1 млн, а также инвестировала в развитие сервисов Eda.ua и Menu.ua более $1,5 млн.

Сейчас у украинского представительства компании есть задолженность перед рядом партнеров доставки в размере $220 тыс., что спровоцировало разрыв контрактов о сотрудничестве. Глава Menu Group подчеркнул, что все долги будут возвращены.

Читайте такжеСервис доставки еды Uber Eats уходит из Украины: что известноПо словам руководителя, во время карантина в связи с пандемией коронавируса у доставки еды была прибыль, но общий убыток она не компенсировала.

"В Украине тоже был незначительный рост, но в то же время компания была убыточной — ежемесячно мы инвестировали более $100 тыс. долларов в рост бизнеса", — отметил CEO Menu Group.

Керобян акцентировал, что есть несколько покупателей, которые проявили интересе к данному бизнесу.

"Имен разглашать не могу, но один из потенциальных покупателей – это одна из крупнейших сетей супермаркетов в Украине. Если сделка состоится, то на рынке Украины появится третий достаточно сильный игрок в сегменте доставки еды", — добавил он.

Напомним, шведская компания IKEA, которая недавно вышла на украинский рынок, приняла решение ограничить функционирование интернет-магазина, приостановив оформление новых заказов.

Как известно, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.