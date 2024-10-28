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Дрон попал в квартиру: соседи рассказали детали гибели 14-летней Марии из Киева

Алёна Воронина
28 октября 2024, 17:12
1985
Девочка в момент удара сидела за компьютером перед окном. Родителям, которые были чуть дальше в квартире, удалось выжить.
Мария Троянивская, удар РФ по Киеву 25 октября
Соседи рассказали детали гибели 14-летней Марии из Киева/ коллаж: Главред, фото: Facebook лицея "Престиж", ГСЧС Украины

Коротко:

  • Из-за удара вражеского дрона в Киеве погибла 14-летняя девочка Мария Трояновская
  • "Шахед" залетел прямо в комнату, где был ребенок
  • Родителям, которые тоже находились в квартире, удалось выжить

Соседи рассказали детали гибели 14-летней Марии Трояновской, в квартиру которой во время атаки вечером 25 октября попал вражеский дрон-камикадзе "Шахед". Вражеский дрон атаковал 25-этажный жилой дом в Киеве. На нескольких этажах были повреждены квартиры, в одной из них погиб ребенок. Пострадали шесть человек, одного человека госпитализировали.

Сосед погибшей девочки рассказал в комментарии в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук, как произошла трагедия.

Он отметил, что девочка была дома вместе с родителями. Родителям удалось выжить, потому что они в момент попадания находились в другом месте квартиры.

"Слышу, гудит. Я вот так вот сюда выхожу и он над окном пролетает. И вот в этот соседний балкон. Вот у нас у соседей погибла девочка. Она была с родителями дома. Родители были где-то в стороне. А девочка сидела перед окном за компьютером и как раз в то окно напрямую залетел. Мария девочку звали. Такая умная девочка. Ну, видите ли, всегда как-то лучших не становится", - отметил житель поврежденной квартиры Сергей Журавель.

Также местные жители рассказали, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и оказывали пострадавшим помощь.

Смотрите видео о последствиях удара РФ по Киеву вечером 25 октября:

  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024
    Последствия удара РФ по Киеву и Киевщине в ночь с 25 на 26 октября 2024 ГСЧС Украины

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал ранее Главред, вечером 25 октября РФ ударила баллистикой по жилым домам в Днепре. В результате ракетной атаки по жилой застройке на месте удара вспыхнул пожар. Погибли четыре человека, пострадали по меньшей мере 13 человек, среди них трое детей. Кроме этого, в Днепре была повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница им. Мечникова.

Также российские оккупанты в ночь на субботу, 26 октября, совершили атаку на Украину, запустив большое количество дронов. В Киеве погибла 14-летняя девочка и были пострадавшие. Тело погибшей девочки нашли в квартире на 20-м этаже жилой многоэтажки после того, как туда попал вражеский дрон.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после ночной атаки РФ по нескольким областям. Он отметил, что захватчики наносили удары по Киеву, Днепру, Сумской, Хмельницкой и других областях. Президент подчеркнул, что российскую агрессию можно остановить не разговорами, а только решительными действиями.

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