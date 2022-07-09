"Другого сценария нет": эксперт рассказал, чего ждать от РФ после возможного захвата Донбасса

Эксперт рассказал, чего ждать от РФ после возможного захвата Донбасса / pravdatutnews, скриншот

Если России гипотетически удастся захватить те несколько населенных пунктов Донбасса, которые еще остаются под контролем Украины, то оккупанты на этом не остановятся.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший председатель Луганской ВГА Георгий Тука в интервью Главреду заявил, что Россия не "даст заднюю".

"В том, что Россия не остановится, у меня никаких сомнений нет. Давайте исходить из того, что уже на сегодня, к сожалению, кроме Донетчины и Луганщины, Россия оккупировала Херсонскую, часть Николаевской области, часть Харьковской области. Ожидать, что они, взяв под контроль полностью Луганщину и Донетчину, дадут заднюю - это детские надежды, этого не будет ни при каких обстоятельствах", - заявил Тука.

По его словам, Россия может использовать факт взятия под полный контроль Донетчины и Луганщины для начала переговоров и оперативнйо паузы.

Читайте также"Вторая армия мира не смогла справиться с Украиной": Гиркин признал провал России"Единственная цель - это взять паузу. И во время этих так называемых мирных переговоров будет сделано, во-первых, закрепление подразделений РФ на оккупированных территориях, проработку новых резервов. А стратегическая цель - это продолжение оккупационных действий для того, чтобы захватывать и в дальнейшем территорию нашей страны. Другого сценария у России нет и быть не может", - подытожил эксперт.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Луганская область еще не полностью на 100% оккупирована, бои продолжаются на окраинах. По его словам, Российские войска будут пытаться развивать наступление на Бахмут и Славянск Донецкой области.

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