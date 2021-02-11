"Друзья Путина" купили президенту РФ дачу Брежнева в Крыму

Дача Глициния была возведена в 1955 году для Никиты Хрущева / Фото: 3654.ru

Дачу бывшего Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, которая расположена в поселке Нижняя Ореанда в аннексированном Россией Крыму, продали за 450 млн грн (1,2 млрд рублей).

Как утверждает издание Проект, резиденцию приобрели специально для российского президента Владимира Путина. Оформили недвижимость на компанию, которая оформлена якобы на подставное лицо.

Дача Глициния была возведена в 1955 году для Никиты Хрущева. Здесь любили отдыхать Леонид Брежнев и Юрий Андропов. Резиденция расположена на земельном участке площадью в 26 га, одна часть которого относится к памятнику садово-паркового искусства Малый Ливадийский парк, другая – к ботаническому заказнику Южнобережные дубравы. На нем расположены: четыре спальных корпуса и лечебный корпус; четыре открытых и один крытый бассейн; летний домик, бар, климатопавильон, оранжерея; административный и служебно-бытовой корпус с гаражами.

Дача находится в поселке Ореанда недалеко от Ялты. Двухэтажный особняк из желтого песчаника включал 14 комнат, столовую на 40 человек, каминный и банкетный зал.

Журналисты отмечают, что сейчас увидеть, что происходит в Глицинии, можно только с моря. Охрана отказалась давать комментарии, отметив, что это режимный объект.

Путин пытался приобрести дачу, о чем открыто рассказывали высшие украинские политики. Еще в середине двухтысячных годов российский банк пытался выкупить Глицинию под официальную резиденцию Путина в Крыму. Но президент Украины Ющенко отменил сделку.

О том, что дачу продали, стало известно в 2019 году. Журналисты выяснили, что дачу купила компания, которая принадлежит Янису Эманису - тренеру по восточным единоборствам, за которым на самом деле стоят структуры Банка России. По официальным данным, у него нет ни миллиардов, ни даже миллионов.

Издание сообщает, что на самом деле компанией управляет давний друг президента РФ Юрий Ковальчук - председатель совета директоров Банка Россия, который имеет отношение к Путину.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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