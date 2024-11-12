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Два массированных залпа: названы главные цели ракетных ударов РФ по Украине

Алексей Тесля
12 ноября 2024, 21:54
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РФ не проводила массированные обстрелы уже более 2 месяцев, напомнил Андрей Коваленко.
Два массированных залпа: названы главные цели ракетных ударов РФ по Украине
РФ может нанести массированный ракетный удар / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Ключевое:

  • РФ может применить 117 ракет Х-101
  • Под угрозой распределительные мощности АЭС

Страна-агрессор РФ накопила 117 крылатых ракет Х-101, которых может хватить на два массированных обстрела территории Украины, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Соответственно, мы помним, что массированные обстрелы у нас более 2 месяцев уже не происходят. В течение этого времени Россия использует дешевые и малоэффективные "Шахеды" для ударов по энергетике в Сумской области, на Житомирщине и не только. "Шахеды" эффективны исключительно для террора гражданских", — подчеркнул он в интервью Каналу 24.

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Эксперт уверен в том, что основной целью врага остается поражение объектов энергетического сектора Украины.

"И, конечно же, накопление ракет проводится для того, чтобы у врага была возможность осуществлять несколько массированных ракетных обстрелов в течение фактически всей зимы. Россия создает запас именно для этого", — не исключает он.

Коваленко считает, что основной акцент ударов враг сделает на распределительных мощностях атомных электростанций.

"Это большая угроза и нужно активно обращать внимание международного сообщества именно на эту угрозу, поскольку, так или иначе, это война с гражданскими людьми. Энергетика – это не экономика войны, это больше экономика гражданского сектора", — резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Их количество уже достаточно для того, чтобы провести ракетную атаку.

Напомним, ранее сообщалось, что произошла атака на Киевскую область - оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди. Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Прошлой ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Как сообщал Главред, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибшая и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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война России и Украины ракетный удар Андрей Коваленко
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