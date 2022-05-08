Двое непутевых устроили празднования с салютом в только освобожденной в Буче

Молодчиков уже задержали.
В освобожденной от оккупантов Бучи двое мужчин решили устроить 7 мая салют.
Что именно они хотели "праздновать", пока неизвестно, но их уже задержали, сообщил местный волонтер Александр Остапа.
На своей страничке в Facebook он опубликовал снимки "героев".
"На фото те, кто, пренебрегая военным положением, пониманием, что город оправляется от оккупации, и просто здравым смыслом решили 7 мая запустить салют в Буче", – написал бучанец.
По его словам, группа быстрого реагирования Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 сработала моментально и уже задержала непутевых пиротехников.
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Автор: Сергей Коломиец