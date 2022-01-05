Двойной стаж к пенсии: кто из украинцев сможет уйти на отдых пораньше / УНИАН

На пенсию в Украине можно выходит немного ранее, потому что страховой стаж в некоторых случаях может зачисляться в двойном размере при исчислении выплат. Об этом говорится в изменениях к статье 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

К примеру, зачисление двойного страхового стажа имеют право люди, которые работали в:

• противочумных и лепрозорных учреждениях здравоохранения;

• психиатрических учреждениях здравоохранения;

• отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;

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• инфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.

Кроме того, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года, то в двойном размере учитывается период его работы на посту и страховой стаж.

Но после 1 января 2004 года уже в двойном объеме засчитывается лишь период работы в должности.

Таким образом, работа медицинских работников в венерологических диспансерах, отделениях, кабинетах, палатах, которые работают с данными больными, засчитывается в стаж работы в двойном размере. В частности, для этого нужно в управление Пенсионного фонда Украины подать соответствующую справку медучреждения.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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