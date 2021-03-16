Экс-главарю "ЛНР" в Украине присудили пожизненное заключение

В нашей стране прозвучал приговор Игорю Плотницкому.
В Днепре Красногвардейский райсуд заочно приговорил бывшего главаря самопровозглашенной "ЛНР" Игоря Плотницкого и еще двух боевиков квазигосударства – Андрея Патрушева и Александра Гуреева – к пожизненному лишению свободы за то, что в 2014 году на Донбассе был сбит украинский военно-транспортный самолет Ил-76.
Суд решил, что у злоумышленников не стоит конфисковать имущество, сообщает sudreporter.org.
По его данным, перед принятием решения по делу Ил-76, судьи совещались более месяца.
"...Текст приговора имеет более ста страниц. Приговор оглашали 15-16 марта с перерывами – около восьми часов....", – отмечается в материале.
- Напомним, украинский Ил-76 сбит 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска. На борту находились 40 десантников и девять членов экипажа со всех областей Украины – все они погибли.
- В Ил-76 стреляли из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.
- В катастрофе самолета обвинили бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, экс-заместителя руководителя антитеррористической операции генерала Виктора Назарова.
- Назарова обвинили в служебной халатности, из-за которой погибли люди. Позже суд решил взять его под стражу с возможностью выйти на свободу под залог в размере 365 тысяч грн. За Назарова внесли залог, и он вышел из-под стражи.
- В марте 2017 его приговорили к 7 годам тюрьмы.
Автор: Екатерина Присяжнюк