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Экс-главарю "ЛНР" в Украине присудили пожизненное заключение

16 марта 2021, 16:32

В нашей стране прозвучал приговор Игорю Плотницкому.

Плотницкий осужден по делу Ил-76
Игорь Плотницкий осужден в Украине по делу Ил-76 / Скриншот

В Днепре Красногвардейский райсуд заочно приговорил бывшего главаря самопровозглашенной "ЛНР" Игоря Плотницкого и еще двух боевиков квазигосударства – Андрея Патрушева и Александра Гуреева – к пожизненному лишению свободы за то, что в 2014 году на Донбассе был сбит украинский военно-транспортный самолет Ил-76.

Суд решил, что у злоумышленников не стоит конфисковать имущество, сообщает sudreporter.org.

По его данным, перед принятием решения по делу Ил-76, судьи совещались более месяца.

"...Текст приговора имеет более ста страниц. Приговор оглашали 15-16 марта с перерывами – около восьми часов....", – отмечается в материале.

  • Напомним, украинский Ил-76 сбит 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска. На борту находились 40 десантников и девять членов экипажа со всех областей Украины – все они погибли.
  • В Ил-76 стреляли из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.
  • В катастрофе самолета обвинили бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, экс-заместителя руководителя антитеррористической операции генерала Виктора Назарова.
  • Назарова обвинили в служебной халатности, из-за которой погибли люди. Позже суд решил взять его под стражу с возможностью выйти на свободу под залог в размере 365 тысяч грн. За Назарова внесли залог, и он вышел из-под стражи.
  • В марте 2017 его приговорили к 7 годам тюрьмы.

Игорь Плотницкий
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