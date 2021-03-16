Экс-главарю "ЛНР" в Украине присудили пожизненное заключение

Игорь Плотницкий осужден в Украине по делу Ил-76 / Скриншот

В Днепре Красногвардейский райсуд заочно приговорил бывшего главаря самопровозглашенной "ЛНР" Игоря Плотницкого и еще двух боевиков квазигосударства – Андрея Патрушева и Александра Гуреева – к пожизненному лишению свободы за то, что в 2014 году на Донбассе был сбит украинский военно-транспортный самолет Ил-76.

Суд решил, что у злоумышленников не стоит конфисковать имущество, сообщает sudreporter.org.

По его данным, перед принятием решения по делу Ил-76, судьи совещались более месяца.

"...Текст приговора имеет более ста страниц. Приговор оглашали 15-16 марта с перерывами – около восьми часов....", – отмечается в материале.