Эксперт назвал причину удара санкциями Зеленским по Медведчуку

Владимир Зеленский / УНИАН

Владимир Зеленский практически разломал и уничтожил свою репутацию "бубочки" ‒ тем, что решительным образом ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и их окружения. Такое мнение в колонке для Главреда высказал известный политолог и директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

"Смелость Зеленского, проявившаяся в его действиях относительно кума Путина, объясняется тем, что он получил определенные гарантии от Запада. Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошел. Для Запада, а точнее для США, такое развитие событий выгодно, ведь это – часть давления на Россию. Вашингтон увидел, что к санкциям Россия прекрасно адаптировалась, а в Европе задумались о смягчении санкционного давления на РФ, вот и решил взбодрить всех, вернув ситуацию к состоянию 2014-2015 годов, когда на Западе существовал консенсус относительно России", ‒ считает эксперт.

По мнению Золотарева, на утверждение Зеленским санкций СНБО повлиял и тот факт, что на каналах ZiK, 112 Украина и NewsOne в последние месяцы регулярно звучала критика в его адрес.

"Впрочем, во многом у нас недооценивают и Владимира Александровича, видя в нем исключительно "бубочку". На самом деле, Зеленский – решителен и авторитарен. Потому в истории с Медведчуком мог сыграть свою роль личностный момент. Ведь в эфирах телеканалов ZiK и 112 в отношении Зеленского в последнее время откровенно "перегибали палку", что непременно должно было завести Зеленского", ‒ сказал он.

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