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Эксперт объяснил, для чего нужна постоянная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС

31 августа 2022, 16:21

Нынешняя миссия МАГАТЭ следует на ЗАЭС с единичным визитом и речи о создании постоянной мониторинговой миссии пока не идет.

Запорожская АЭС, военные РФ
Россия может попытаться скрыть доказательства своих преступлений на ЗАЭС / Фото УНИАН

Россия может попытаться сфальсифицировать доказательства своих преступлений на Запорожской АЭС и попытаться обвинить в создании аварийной ситуации Украину.

"Поскольку именно российская сторона оккупирует Запорожскую АЭС, она имеет все возможности для того, чтобы построить некую "потемкинскую деревню" для того, чтобы убедить членов миссии МАГАТЭ в том, что белое - это черное. То есть сейчас у нее есть намного больше возможностей, чем у Украины. Поэтому так важно предоставить мониторинговой миссии объективную информацию с объяснениями в случае, если имели место факты обстрела территорий, прилегающих к ЗАЭС в рамках контрбатарейной борьбы", - говорит Рябцев.

По его словам, миссия на ЗАЭС необходима, поскольку нужна объективная оценка происходящего на станции.

"По большому счету, сейчас мы можем оценить то, что происходит на ЗАЭС, или со слов сотрудников (которые, хоть и утверждают, что вмешательство в их работу со стороны РФ отсутствует, но все же находятся под давлением), или с российской стороны, от представителей "Росатома". То есть объективно сейчас сложно определить, что именно происходит на этом объекте и любая независимая оценка является чрезвычайно важной", - пояснил Рябцев.

В то же время, объясняет эксперт, нынешняя миссия МАГАТЭ следует на ЗАЭС с единичным визитом и речи о создании постоянной мониторинговой миссии пока не идет. Хотя, убежден эксперт, такую миссию стоило создать уже давно.

"На мой взгляд, об этом нужно было вести речь давным-давно, а именно начиная с марта нынешнего года. Кроме того, необходимо было уже в марте месяце запустить протоколы безопасности и заглушить блоки на АЭС как можно быстрее... Никакие доходы и экономические соображения не должны превалировать над соображениями безопасности, ведь по всем протоколам, в случае военной угрозы ядерному объекту, он должен был быть приведен в наиболее безопасное состояние и генерация электрической энергии на нем должны была быть прекращена", - отметил Рябцев.

Как ранее сообщал Главред, российские оккупанты устраивают провокации прямо перед приездом миссии МАГАТЭ. В частности, они мощно обстреляли Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС.

Как заявил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, оккупанты хотят создать "картинку" для экспертов и собрать местных жителей, которые согласятся на камеру заявить, что город якобы обстреливается украинской стороной.

Также сообщалось, что ранее российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции и едва не попали в реактор. Снаряды упали между вторым и третьим реакторами, причем оккупанты пытались обвинить во всем ВСУ.

Миссия МАГАТЭ в Украине - новости:

новости России война в Украине Запорожская АЭС Геннадий Рябцев
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