Эксперт пояснил, как можно было избежать чрезвычайной ситуации с поставками газа в Украине

Наладить своевременный процесс реализации природного газа для нужд бюджетных организаций можно было созданием балансирующей группы, в состав которой необходимо было включить поставщиков у которых есть контракты с бюджетными организациями, и ГПК "Нафтогаз Трейдинг".

Об этом во время ток-шоу Energy Freedom заявил первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

Он считает, что именно эта модель гарантирует оперативное поступление "голубого топлива" в бюджетные учреждения и своевременное начало отопительного сезона.

По словам эксперта, в начале октября руководство НАК "Нафтогаз" ввело новую схему реализации газа бюджетным организациями, по которой продажа будет происходить без участия поставщиков с уже заключенными контрактами с бюджетными учреждениями.

Нацвин-Степанов объяснил, что в течение этого года члены Ассоциации поставщиков энергоресурсов по результатам публичных закупок заключили контракты с почти 7 тысячами бюджетными организациями. Но условия "Нафтогаза" вынуждают их расторгнуть договоренности.

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"Бюджетникам необходимо отказываться от заключенных ранее договоров. Что, безусловно, приведет к судебным искам и отнюдь не будет способствовать своевременному поступлению газа до больниц, школ и детсадов. Мы же предлагали действительно действенный механизм, который поможет не изобретать "велосипед", который на своем пути ломать все "кусты и деревья", - сказал представитель Ассоциации.

Позицию Евгения Нацвина-Степанова также поддержал СЕО ETG.UA Владимир Шведкий.

"Ресурс предлагается отдать (бюджетным организациям. – Ред.) с помощью балансировочных групп, которые уже работают с населением, независимым поставщикам, которые работают с бюджетной сферой", - добавил он и выразил сомнение в возможностях "Нафтогаза".

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. Причем, по нормальным ценам.