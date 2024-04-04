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Эксперт пояснил, почему РФ начала бить по энергетике Украины весной, а не зимой

Дмитрий Видоменко
4 апреля 2024, 14:58
Готовность оккупантов к ракетным ударам по энергетике Украины наступила существенно позже, чем им того хотелось бы, считает Александр Харченко.
Харченко, ракета
Есть главная причина того, что атаки РФ по энергетике Украины происходят именно сейчас - Александр Харченко / коллаж Главред, фото Facebook и Генштаб ВСУ

Оккупанты нанесли серию ударов по объектам энергетики Украины уже в теплое время года, поскольку, видимо, не успели провести их зимой из-за долгой подготовки. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Логику России я понимать не могу, и, собственно, не хочу. Судя по тому, как выглядят атаки, то россияне просто потратили на подготовку к ним больше времени, чем собирались. И в результате, что называется, начали по готовности. Но эта готовность наступила существенно позже, чем им того хотелось бы. Россия просто не успела начать атаки в феврале, когда для нас эти атаки были бы наиболее болезненными. Поэтому главная причина того, что атаки происходят именно сейчас - это фактор времени, в который они не смогли уложиться", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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Удары РФ по энергетике Украины - последние новости по теме

Страна-агрессор Россия осуществила атаки ракетами и дронами по Украине в ночь на 21 и 22 марта после того, как длительное время массированных атак не осуществлялось. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.

"Они (удары РФ, - Главред) будут продолжаться, но будут не столь массированными, потому что сейчас россияне выпустили все, что могли", - сказал он.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты могут провести следующий массированный ракетный удар по Украине уже после небольшого перерыва.

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война России и Украины Александр Харченко Масштабная ракетная атака на энергетику
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