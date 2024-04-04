Эксперт пояснил, почему РФ начала бить по энергетике Украины весной, а не зимой

Оккупанты нанесли серию ударов по объектам энергетики Украины уже в теплое время года, поскольку, видимо, не успели провести их зимой из-за долгой подготовки. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Логику России я понимать не могу, и, собственно, не хочу. Судя по тому, как выглядят атаки, то россияне просто потратили на подготовку к ним больше времени, чем собирались. И в результате, что называется, начали по готовности. Но эта готовность наступила существенно позже, чем им того хотелось бы. Россия просто не успела начать атаки в феврале, когда для нас эти атаки были бы наиболее болезненными. Поэтому главная причина того, что атаки происходят именно сейчас - это фактор времени, в который они не смогли уложиться", ‒ сказал он.
Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Удары РФ по энергетике Украины - последние новости по теме
Страна-агрессор Россия осуществила атаки ракетами и дронами по Украине в ночь на 21 и 22 марта после того, как длительное время массированных атак не осуществлялось. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.
Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.
"Они (удары РФ, - Главред) будут продолжаться, но будут не столь массированными, потому что сейчас россияне выпустили все, что могли", - сказал он.
Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты могут провести следующий массированный ракетный удар по Украине уже после небольшого перерыва.
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