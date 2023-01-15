Эксперт рассказал, кого и когда в первую очередь призовут по мобилизации

Усиление мобилизации в Украине может произойти при нехватке имеющегося ресурса для остановки российской агрессии.

Эксперт оценил перспективы мобилизации в Украине / УНИАН

Ужесточение мобилизационных мероприятий в Украине может произойти в случае подготовки к отражению вероятного наступления российских войск, заявил военный эксперт Олег Жданов.

На сегодня центры комплектования набирают людей, руководствуясь профессиональной принадлежностью согласно заявок Генштаба, цитирует его ТСН.

"Последний определяет, сколько нужно механиков, сколько водителей или наводчиков. Если такие люди есть, то их вызывают. Если таких нет, то идет набор пригодных для службы. Последние направляются на обучение и овладевают военными специальностями", - пояснил он.

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что усиление мобилизации в Украине может произойти при нехватке имеющегося ресурса для остановки российской агрессии.

"В то же время ресурса россиян сейчас не хватает для ведения масштабных наступательных действий. Им нужно накопить ресурс количеством 100 тыс.-200 тыс. Например, для компенсации потерь им нужно в месяц 50 тыс. личного состава. Из этого мы можем сделать вывод, что для наступления, кроме этих 50 тыс., россиянам нужны еще около 100 тыс. для ударной группы", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

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