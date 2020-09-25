Эксперт спрогнозировал, как Украина накажет граждан за использование ВКонтакте

Митинг в поддержку ВКонтакте / УНИАН

Дмитрий Софина, руководитель R&D Center Winstars Technology и глава Винницкой ІТ Асоциации рассказал о том, как власти Украины смогут отслеживать тех украинцев, кто будет активно пользоваться российскими соцсетями ВКонтакте и Одноклассники.

Список способов эксперт озвучил в эксклюзивном комментарии Главреду.

"Есть несколько способов отслеживания активных пользователей. Самый простой способ - это использовать поисковые механизмы самого Вконтакте и выявить тех, кто имеет отметку города из Украины и проанализировать активность страницы. После чего сопоставить фото и ФИО пользователя. Также есть возможность автоматизировать процесс сбора и анализа используя так называемые "Парсеры данных" и базовые алгоритмы, позволяющие сопоставлять базу фото и ФИО с государственными реестрами. Но, по моему мнению, технически сопоставить данные с базами пока не представляется возможным, поэтому, скорее всего, этим можно просто уменьшить ручной отбор", ‒ рассказал Софина.

Кроме того, считает эксперт, власти Украины могут пойти на прямо сотрудничество с компании, которые предоставляют услуги VPN-серверов (именно через них обычно украинцы и пользуются заблокированными российскими соцсетями) или с операторами мобильной связи / интернет-провайдерами.

"Еще один способ – это сотрудничество с компаниями, предоставляющими услуги VPN, через которые пользователи заходят на запрещенные страницы и получать IP аппаратов пользователей. Но наиболее реалистичный - это сотрудничество с мобильными операторами и интернет-провайдерами. Менее вероятно сотрудничество с браузерами (так как на них сложно повлиять по причине отсутствия доступа в пределах юрисдикции Украины). И это означает, что провайдеры могут считывать заходы на страницах ВКонтакте в пределах трафика, даже при использовании VPN", ‒ заявил Софина.

Тем не менее, по мнению эксперта, чисто технически перекрыть доступ к российским соцсетям у властей Украины не выйдет. А наказывать украинцев за такие проступки невозможно – по причине отсутствия законодательной базы.

"Однако стоит отметить, что технически закрыть доступ к ВКонтакте через VPN и другими методами невозможно, и даже если выявить факт использования, то отсутствует юридическая база обвинения в пользовании сетью (т.е. нет ни штрафа, ни другой ответственности за использование запрещенных ресурсов конечными потребителями). Еще - сам факт доказательства использования запрещенных сетей самими резидентами из серии "миссия невыполнима". Не говоря уже о том, что получение подобной информации от провайдера без решения суда можно трактовать как "получение доказательств незаконным путем"", ‒ подытожил Софина.

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