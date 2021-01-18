Эксперт уличил власти во лжи и назвал реальную цену газа / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сниженная цена на газ до 7 грн - это на 1,5 грн ниже, чем в прошлый отопительный сезон. Но это неправда, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Реально куб газа с доставкой после "снижения" составит почти 9 грн", - подчеркнул Корнейчук на своей странице в Facebook.

"Скажите зелёному пианисту и его безмозглому "фунту" - премьеру:

1) Цена 7 грн будет только с февраля. А за ноябрь-январь украинцы заплатят по 9-10 грн за куб ( без учета доставки)

2) В январе 2020 года цена на газ была 6 грн за куб, в феврале - 5 грн за куб

3) С января Зеленский увеличил стоимость доставки газа для облгазов Фирташа почти в два раза. И средняя цена доставки - 1,80 грн за куб. То есть - реально куб газа с доставкой после "снижения" от пианиста составит почти 9 грн", - пояснил Корнейчук.

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