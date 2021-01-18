Эксперт уличил власти во лжи и назвал реальную цену газа

Реально куб газа с доставкой после "снижения" составит почти 9 гривен.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сниженная цена на газ до 7 грн - это на 1,5 грн ниже, чем в прошлый отопительный сезон. Но это неправда, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
"Реально куб газа с доставкой после "снижения" составит почти 9 грн", - подчеркнул Корнейчук на своей странице в Facebook.
"Скажите зелёному пианисту и его безмозглому "фунту" - премьеру:
1) Цена 7 грн будет только с февраля. А за ноябрь-январь украинцы заплатят по 9-10 грн за куб ( без учета доставки)
2) В январе 2020 года цена на газ была 6 грн за куб, в феврале - 5 грн за куб
3) С января Зеленский увеличил стоимость доставки газа для облгазов Фирташа почти в два раза. И средняя цена доставки - 1,80 грн за куб. То есть - реально куб газа с доставкой после "снижения" от пианиста составит почти 9 грн", - пояснил Корнейчук.
Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.