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Эксперт уличил власти во лжи и назвал реальную цену газа

18 января 2021, 18:06
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Реально куб газа с доставкой после "снижения" составит почти 9 гривен.

газ
Эксперт уличил власти во лжи и назвал реальную цену газа / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сниженная цена на газ до 7 грн - это на 1,5 грн ниже, чем в прошлый отопительный сезон. Но это неправда, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Реально куб газа с доставкой после "снижения" составит почти 9 грн", - подчеркнул Корнейчук на своей странице в Facebook.

"Скажите зелёному пианисту и его безмозглому "фунту" - премьеру:

1) Цена 7 грн будет только с февраля. А за ноябрь-январь украинцы заплатят по 9-10 грн за куб ( без учета доставки)

2) В январе 2020 года цена на газ была 6 грн за куб, в феврале - 5 грн за куб

3) С января Зеленский увеличил стоимость доставки газа для облгазов Фирташа почти в два раза. И средняя цена доставки - 1,80 грн за куб. То есть - реально куб газа с доставкой после "снижения" от пианиста составит почти 9 грн", - пояснил Корнейчук.

Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
  • 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
  • С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
  • Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

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