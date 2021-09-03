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Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

3 сентября 2021, 02:42

Беспроводные наушники используют технологию передачи связи Bluetooth, которая работает на частотах в районе 2,4 ГГц.

Наушники
Безопасны ли беспроводные "уши" / Bragi

В последнее время стали очень популярны беспроводные наушники, которые удобны в использовании, в них не нужно разматывать провода, которые постоянно запутываются, пишет GSMinfo.

Эксперты выяснили, безопасны ли эти гаджеты для здоровья.

Беспроводные наушники используют технологию передачи связи Bluetooth, которая работает на частотах в районе 2,4 ГГц и используется во многих устройствах.

Данный диапазон максимально близкий к другим беспроводным технологиям, таких как мобильная связь и Wi-Fi. При оценке влияния Bluetooth на организм берется во внимание мощность передатчика.

Стандартом Bluetooth определяется широкий диапазон мощности работы устройств: от 10 мкВт до 0,1 Вт. Но, как правило, максимальная мощность передатчиков в смартфонах, наушниках и других повседневных устройствах не превышает 2,5 мВт. Это существенно меньше, чем мощность передатчиков мобильной связи в смартфонах.

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При этом плотность потока энергии сильно зависит от того как расположены наушники по отношению к измеряемому устройству. С внешней стороны наушников, где находится антенна. Плотность потока энергии составляет до 15-30 мкВт/см2, а со стороны вкладышей, которые вставляются в ухо - 4-10 мкВт/см2.

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Норма для жилых помещений по украинским стандартам, которые одни из самых жестких в мире - 10 мкВт/см2.

То есть с точки санитарных норм превышение нет, сертифицированные беспроводные наушники - безопасны для здоровья. Это неоспоримый факт и пользоваться ими можно не опасаясь вреда.

Однако, важна не только мощность, но и время воздействия, а также расстояние до устройства. Когда мы разговариваем по телефону мощность излучения смартфона также составляет от 4 до 7 мкВт/см2.

То есть использование беспроводных наушников можно считать одним непрерывным разговором по мобильному телефону.

Ранее Главред писал о том, что многие из нас слушают музыку перед сном, чтобы расслабиться, но новое исследование показывает, что это может серьезно повредить нашему ночному отдыху.

Эксперты из Техаса обнаружили, что у тех, кто слушает больше музыки перед сном, есть постоянные "ушные черви" - запоминающиеся песни, которые крутятся в голове, - а также плохой сон

viber
здоровье наушники
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