Элита армии РФ уничтожена: в ГУР раскрыли детали разгрома псковских десантников

Кратко:
- Бойцы ГУР обнаружили накопление техники и военных РФ на Запорожье
- Средствами ОУВ "Таврия" удалось уничтожить силы врага
Силы обороны Украины совместно с Главным управлением разведки провели успешную операцию по уничтожению псковских десантников в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.
В разведке отмечают, что дивизия ВС РФ в Пскове является "элитой российской армии".
"Как-то оккупанты из псковской дивизии ВС РФ незаконно накопились вместе с военной техникой в лесопосадке Запорожской области, готовясь к маневру", - говорится в сообщении.
Однако, активность противника заметили военные ГУР и благодаря средствам поражения ОУВ "Таврия", было атаковано место скопления личного состава и техники врага. В ГУР отметили, что в результате ракетного удара уничтожено два тяжелых российских трала вместе с личным составом оккупантов, который находился внутри.
Четыре бронированные машины с десантом из Пскова пытались отступить, но вскоре по ним также нанесли удар, в результате чего все бронемашины противника, включая новые БМД-4, были уничтожены.
Смотрите видео поражения войск РФ:
Что такое ОСУВ "Таврия"
Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Создано во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается крайне сложной, и командование пытается изменить ход событий.
По словам руководителя штаба обороны Великобритании Тони Радакина, октябрь 2024 года стал для России самым кровопролитным месяцем с момента начала полномасштабного вторжения: ежедневные потери российских войск достигали примерно 1500 человек погибшими и ранеными. Хотя Россия не обнародует своих потерь, западные источники сообщают, что потери оккупантов в октябре были рекордными, отмечает BBC.
The New York Times также информирует, что на Курском направлении российские оккупационные силы собрали группировку численностью 50 тысяч человек, включая подразделения из Северной Кореи. Американские и украинские чиновники отмечают, что РФ может готовить наступление с целью отвоевания территории в Курской области.
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