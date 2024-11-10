Элита армии РФ уничтожена: в ГУР раскрыли детали разгрома псковских десантников

Украинские военные уничтожили группировку псковской дивизии РФ, которая готовилась к маневру в Запорожской области, отметили в ГУР.

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В ГУР показали яркие кадры уничтожения псковских десантников на Запорожье / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Бойцы ГУР обнаружили накопление техники и военных РФ на Запорожье

Средствами ОУВ "Таврия" удалось уничтожить силы врага

Силы обороны Украины совместно с Главным управлением разведки провели успешную операцию по уничтожению псковских десантников в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

В разведке отмечают, что дивизия ВС РФ в Пскове является "элитой российской армии".

видео дня

"Как-то оккупанты из псковской дивизии ВС РФ незаконно накопились вместе с военной техникой в лесопосадке Запорожской области, готовясь к маневру", - говорится в сообщении.

Однако, активность противника заметили военные ГУР и благодаря средствам поражения ОУВ "Таврия", было атаковано место скопления личного состава и техники врага. В ГУР отметили, что в результате ракетного удара уничтожено два тяжелых российских трала вместе с личным составом оккупантов, который находился внутри.

Четыре бронированные машины с десантом из Пскова пытались отступить, но вскоре по ним также нанесли удар, в результате чего все бронемашины противника, включая новые БМД-4, были уничтожены.

Смотрите видео поражения войск РФ:

Фото: скриншот

Что такое ОСУВ "Таврия" Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Создано во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается крайне сложной, и командование пытается изменить ход событий.

По словам руководителя штаба обороны Великобритании Тони Радакина, октябрь 2024 года стал для России самым кровопролитным месяцем с момента начала полномасштабного вторжения: ежедневные потери российских войск достигали примерно 1500 человек погибшими и ранеными. Хотя Россия не обнародует своих потерь, западные источники сообщают, что потери оккупантов в октябре были рекордными, отмечает BBC.

The New York Times также информирует, что на Курском направлении российские оккупационные силы собрали группировку численностью 50 тысяч человек, включая подразделения из Северной Кореи. Американские и украинские чиновники отмечают, что РФ может готовить наступление с целью отвоевания территории в Курской области.

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