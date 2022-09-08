Эрдоган цинично поддержал шантаж Путина и заявил, что не против поставок зерна из России

Эрдоган цинично поддержал зерновой шантаж Путина / Коллаж фото Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал зерновой шантаж российского диктатора Владимира Путина и заявил, что Турция поддерживает возобновление поставок зерна из России. Об этом он заявил во время встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем, сообщает Anadolu.

Эрдоган заявил, что украинское зерно якобы идет в "более обеспеченные страны, а не в бедные".

"К сожалению, зерно, поступающее в состав зерновых партий, идет в богатые страны, а не в бедные. В то время как санкции против России продолжаются, тот факт, что поставки зерна идут в страны, вводящие эти санкции, беспокоит Путина", – сказал Эрдоган.

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Он добавил, что Турция ожидает возобновления поставок зерна из РФ.

"Мы хотим, чтобы начались поставки зерна из России, мы ожидаем этого", - добавил он.

Подписание соглашения о вывозе морем украинского зерна

Напомним, в пятницу, 22 июля, в Стамбуле состоялась церемония подписания соглашения по поставкам зерна и продовольствия из Украины. Стороны договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

При этом Украина не подписывала напрямую соглашение с РФ. Соответствующие договоренности были подписаны между Украиной, Организацией Объединенных Наций и Турцией. Так же российская сторона подписала соглашение с ООН и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией Украины возможности выстоять в войне против РФ. По словам Зеленского, сейчас в нашем государстве уже в наличии зерна примерно на 10 млрд долларов. Он подчеркнул, что появился шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

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