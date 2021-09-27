"Эрдоган и Путин – два сапога пара": эксперт оценил риски присоединения Крыма к Турции

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин - два сапога пара, считает Гарри Табах / Фото Reuters

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах считает, что президенты Росси и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – очень похожи между собой, поэтому не исключено, что в какой-то момент турецкий лидер может сделать громкое заявление по поводу аннексированного РФ украинского полуострова Крым.

По его словам, многие турки говорят, что Крым – это турецкая территория, когда-то отвоеванная Россией.

"Планирует ли Эрдоган присоединение Крыма к Турции? Я не политолог, не политик, я не могу влезть в голову Эрдогану или Путину и узнать, о чем они думают. Я военный человек. Но Эрдоган очень часто напоминает мне Путина – два сапога пара. Только у Путина есть все полномочия, а в Турции все-таки есть демократические институты, у Эрдогана есть реальная оппозиция", - сказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.

"Но я не удивлюсь, если в какой-то момент Эрдоган для своей популяризации, для консолидации сил объявит, что Крым – это Турция", - добавил военный.

Позиция Турции относительно конфликта России и Украины

Официальная Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Россией Крыма и оккупацию Донбасса. Турция не признает оккупированный полуостров российской территорией.

Однако советник Эрдогана Исмаил Сафи утверждал, что Турция готова сотрудничать с Россией в аннексированном Крыму по вопросу социальных нужд крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля 2021 года находился с рабочим визитом в Турции.

После переговоров Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом была подписана совместная декларация. Президент Турции заявил о неуклонной поддержке независимости и государственного суверенитета Украины.

Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.