"Эрдоган и Путин – два сапога пара": эксперт оценил риски присоединения Крыма к Турции

Многие турки говорят, что Крым – это турецкая территория, когда-то отвоеванная Россией, отметил офицер НАТО Гарри Табах.
Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах считает, что президенты Росси и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – очень похожи между собой, поэтому не исключено, что в какой-то момент турецкий лидер может сделать громкое заявление по поводу аннексированного РФ украинского полуострова Крым.
По его словам, многие турки говорят, что Крым – это турецкая территория, когда-то отвоеванная Россией.
"Планирует ли Эрдоган присоединение Крыма к Турции? Я не политолог, не политик, я не могу влезть в голову Эрдогану или Путину и узнать, о чем они думают. Я военный человек. Но Эрдоган очень часто напоминает мне Путина – два сапога пара. Только у Путина есть все полномочия, а в Турции все-таки есть демократические институты, у Эрдогана есть реальная оппозиция", - сказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.
"Но я не удивлюсь, если в какой-то момент Эрдоган для своей популяризации, для консолидации сил объявит, что Крым – это Турция", - добавил военный.
Позиция Турции относительно конфликта России и Украины
- Официальная Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Россией Крыма и оккупацию Донбасса. Турция не признает оккупированный полуостров российской территорией.
- Однако советник Эрдогана Исмаил Сафи утверждал, что Турция готова сотрудничать с Россией в аннексированном Крыму по вопросу социальных нужд крымских татар.
- Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля 2021 года находился с рабочим визитом в Турции.
- После переговоров Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом была подписана совместная декларация. Президент Турции заявил о неуклонной поддержке независимости и государственного суверенитета Украины.
- Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.