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Ермак обозначил роль США в прекращении войны на Донбассе

13 февраля 2021, 12:16
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Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен очень хорошо знают и понимают Украину, сказал глава Офиса президента.

Андрей Ермак
Андрей Ермак рассказал о роли США в прекращении войны на Донбассе / УНИАН

США как стратегический партнер Украины могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе и возвращении украинских территорий, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату – это решение четырех участников", - подчеркнул Ермак в интервью на телеканале Украина, отвечая на вопрос о возможном присоединении США к переговорам по Донбассу, его цитирует пресс-служба президента.

Глава Офиса президента отметил, что представители новой администрации США, в том числе президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, "очень хорошо знают и понимают Украину, понимают ситуацию в нашей стране".

Поэтому, по мнению Ермака, отношения между Соединенными Штатами и Украиной должны выйти на новый качественный уровень.

Также глава ОП отметил, что сегодня руководство Украины уже имеет контакты с новой администрацией США, и они будут только развиваться.

Заявления Ермака о ситуации на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг переговоров по урегулированию на Донбассе. По его словам, говорить о тупике в переговорах невозможно по той причине, что пошел уже почти седьмой месяц перемирия.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.

война на Донбассе нормандские переговоры Андрей Ермак
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