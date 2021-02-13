Ермак обозначил роль США в прекращении войны на Донбассе

Андрей Ермак рассказал о роли США в прекращении войны на Донбассе / УНИАН

США как стратегический партнер Украины могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе и возвращении украинских территорий, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату – это решение четырех участников", - подчеркнул Ермак в интервью на телеканале Украина, отвечая на вопрос о возможном присоединении США к переговорам по Донбассу, его цитирует пресс-служба президента.

Глава Офиса президента отметил, что представители новой администрации США, в том числе президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, "очень хорошо знают и понимают Украину, понимают ситуацию в нашей стране".

Поэтому, по мнению Ермака, отношения между Соединенными Штатами и Украиной должны выйти на новый качественный уровень.

Также глава ОП отметил, что сегодня руководство Украины уже имеет контакты с новой администрацией США, и они будут только развиваться.

Заявления Ермака о ситуации на Донбассе – о чем сообщалось ранее: