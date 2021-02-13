Ермак обозначил роль США в прекращении войны на Донбассе

Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен очень хорошо знают и понимают Украину, сказал глава Офиса президента.
США как стратегический партнер Украины могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе и возвращении украинских территорий, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"В нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату – это решение четырех участников", - подчеркнул Ермак в интервью на телеканале Украина, отвечая на вопрос о возможном присоединении США к переговорам по Донбассу, его цитирует пресс-служба президента.
Глава Офиса президента отметил, что представители новой администрации США, в том числе президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, "очень хорошо знают и понимают Украину, понимают ситуацию в нашей стране".
Поэтому, по мнению Ермака, отношения между Соединенными Штатами и Украиной должны выйти на новый качественный уровень.
Также глава ОП отметил, что сегодня руководство Украины уже имеет контакты с новой администрацией США, и они будут только развиваться.
Заявления Ермака о ситуации на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг переговоров по урегулированию на Донбассе. По его словам, говорить о тупике в переговорах невозможно по той причине, что пошел уже почти седьмой месяц перемирия.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.