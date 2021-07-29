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Ермак стал председателем президиума Конгресса местных властей

29 июля 2021, 17:00

Этот орган будет отвечать за улучшение отношений между центром и общинами.

Ермак
Ермак получил новую должность / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей.

Такое решение озвучил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время избрания главы президиума Конгресса местных и региональных властей на совместном с Национальным советом реформ заседании в четверг в Киеве.

"Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович", - объявил Тимошенко.

В свою очередь Ермак поблагодарил за доверие и выразил надежду, что выполнит все задачи, которые перед ними ставит президент, и что Конгресс достигнет тех целей, которые были определены с начала его работы.

Ежемесячно высшие должностные лица Украины и члены Конгресса будут рассматривать предложения обеих палат и генерировать решения путем законодательных инициатив в пределах полномочий Кабинета Министров Украины. Этот механизм очень простой и очень эффективный,– отметил глава Офиса Президента.

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Он добавил, что "главной целью работы Конгресса местных и региональных властей станет реальное повышение уровня жизни каждого гражданина, удовлетворение потребностей и защиту прав украинцев".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский создал Конгресс местных и региональных властей в феврале этого года. Речь идет о консультативно-совещательном органе. Конгресс должен стать альтернативой Рады развития общин и территорий.

"Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем конгресс местных и региональных властей при президенте Украины", - прокомментировал Зеленский.

Конгресс местных и региональных властей - что известно

  • Конгресс - это консультативно-совещательный орган при президенте. Его создали на замену совету развития общин и территорий.
  • Он состоит из 2 палат. В первую входят местные власти, председатели ОТГ и районных советов, во вторую – председатели обладминистраций и облсоветов.
  • Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власть и организации местного самоуправления.
  • Его называют образцом двухпалатного парламента.

Андрей Ермак
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