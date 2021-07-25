Встреча Зеленского и Байдена: у Ермака раскрыли детали подготовки новых соглашений

Владимир Зеленский / УНИАН

По результатам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена могут быть запущены новые соглашения, которые повышают порог безопасности Украины.

Как заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала Украина 24, конечный результат пока трудно предсказать.

Он пояснил, что речь идет о высоте порога безопасности, которую получит Украина, а также Восточная Европа для того, чтобы режим Путина не смог использовать Северный поток-2 в качестве энергетического оружия.

"Не все так хорошо. Разные взгляды есть у США, у Германии. Мы еще поборемся, пока неизвестен результат этой борьбы. Но есть трек, по которому мы движемся", — добавил Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины.

Реклама

Это может быть присоединением к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.

"Чего мы ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", - сказал он.