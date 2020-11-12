Еще один областной центр Украины взбунтовался против карантина

Решение о введении карантина выходного дня в Ровно отложено.
В ближайшие выходные в Ровно не будут вводить карантин выходного дня, заявил мэр города Владимир Хомко.
Как подчеркнул он в интервью ресурсу 7 дней, решение о введении карантина выходного дня примут в понедельник, 16 ноября.
"Относительно карантина выходного дня... Ждем селекторное совещание в облгосадминистрации под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После этого проведем в понедельник свою комиссию. Что примет комиссия и какими будут результаты, сообщим сразу после проведения заседания", - пояснил Хомко.
В сообщении также отмечается, что в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно вводить не будут, поскольку городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая вносит изменения в режим карантина, будет заседать по этому поводу лишь 16 ноября.
Отметим, что согласно решению Кабмина, Ровно отнесли к "красной" зоне карантина. Позднее в Кабинете Министров приняли решение об усилении карантинных ограничений и отменили деление страны на зоны, вернувшись к общенациональному карантину.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.