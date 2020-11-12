Еще один областной центр Украины взбунтовался против карантина

В Ровно не спешат вводить карантин выходного дня / УНИАН

В ближайшие выходные в Ровно не будут вводить карантин выходного дня, заявил мэр города Владимир Хомко.

Как подчеркнул он в интервью ресурсу 7 дней, решение о введении карантина выходного дня примут в понедельник, 16 ноября.

"Относительно карантина выходного дня... Ждем селекторное совещание в облгосадминистрации под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После этого проведем в понедельник свою комиссию. Что примет комиссия и какими будут результаты, сообщим сразу после проведения заседания", - пояснил Хомко.

В сообщении также отмечается, что в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно вводить не будут, поскольку городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая вносит изменения в режим карантина, будет заседать по этому поводу лишь 16 ноября.

Отметим, что согласно решению Кабмина, Ровно отнесли к "красной" зоне карантина. Позднее в Кабинете Министров приняли решение об усилении карантинных ограничений и отменили деление страны на зоны, вернувшись к общенациональному карантину.

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